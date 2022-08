Brandje in flat langs Ardooisesteenweg in Roeselare snel geblust

Langs de Ardooisesteenweg in Roeselare brak er vrijdag omstreeks 17.30 uur een brandje uit in een appartementsgebouw. Een Poolse vrouw geraakte daarbij gewond aan haar arm, een andere bewoner werd overgebracht naar het ziekenhuis met ademhalingsproblemen.

Het voorval deed zich voor in het gedeelte van de Ardooisesteenweg tussen het station en de Mandellaan. Een vrouw had er gekookt, maar was vergeten dat er nog een potje op het vuur stond. Er ontstond een klein brandje dat de vrouw zelf probeerde te blussen door enkele lakens over de pot te leggen. Dat hielp echter niet. De Poolse vrouw verbrandde zich aan de arm.

Inmiddels was er serieus wat rookontwikkeling in het appartementsgebouw ontstaan. De brandweer snelde ter plaatse. Zij kregen de situatie heel vlug onder controle. Het potje en een waterkoker die ook vlakbij stond werden snel naar buiten gebracht. De schade bleef uiteindelijk heel erg beperkt. Ondertussen waren er ook een ziekenwagen en een mugteam toegesneld om de vrouw te verzorgen. Zij wilde echter niet mee en besloot om zelf naar de spoed te gaan. Een andere bewoner van het appartementsgebouw werd wel meegenomen met een ambulance. De man had bij het verlaten van het gebouw rook ingeademd. Hij werd met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis in Roeselare overgebracht.