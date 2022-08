Brandje in aanhangwagen zorgt voor verkeershinder in Izegem

De brandweer van Izegem moest woensdagmiddag omstreeks 15 uur tussenkomen langs de Lodewijk De Raetlaan in Izegem. Daar was er een klein brandje ontstaan in een aanhangwagen verbonden aan de wagen van een passant. De chauffeur kon zijn voertuig tijdig langs de weg zetten.

De brandweer kreeg het vuurtje snel onder controle. De schade bleef uiteindelijk beperkt. Door het voorval was er een tijdlang lichte verkeershinder.