Brandgeur door vergeten sigarettenpeuk in hotel Sandeshoved in Nieuwpoort

De brandweer werd maandagochtend opgeroepen naar hotel Sandeshoved in Nieuwpoort na een vermoeden van een brand. Uiteindelijk bleek een vergeten sigarettenpeuk de boosdoener te zijn.

Rond 9.25 uur merkte personeel van hotel Sandeshoved in de Goethalsstraat in Nieuwpoort een brandgeur op. In de wasruimte in de kelderverdieping werd een brandgeur waargenomen en werd een lichte rookontwikkeling gezien. Het personeel aarzelde niet en belde de hulpdiensten op.

“De geur hing in een ruimte waar onze industriële wasmachine en droogkast staat”, meldt het hotel. “We dachten dus eerst dat dit hiervan afkomstig kon zijn. Uiteindelijk bleek het om een vergeten sigarettenpeuk te gaan die in een handdoek was gedraaid waardoor het textiel wat begon te smeulen. Dat konden we in afwachting van de brandweer zelf blussen.”

De brandweer deed nog controle en kon snel terugkeren. In het hotel is er geen schade. (JH)