Brandende petroleumkachel zorgt voor roetschade in nagelstudio in Werken

In een nagelstudio in Werken bij Kortemark maandagmiddag rond 12.40 uur brand uit. Een petroleumkacheltje, geplaatst om extra warm te krijgen bij de vrieskou, vloog er in brand. De uitbaatster en een klant konden tijdig naar buiten gaan. In de studio is er wat schade.

Rond 12.40 uur was de uitbaatster van een nagelstudio in de Werkenstraat in Werken bij Kortemark bezig met een klant. De studio bevindt zich vooraan in de alleenstaande villa. In de ruimte was een draagbaar petroleumkacheltje om het met de vrieskou extra warm te hebben. Om een onduidelijke reden schoot de kachel plots in brand en bleven er de hele tijd vlammen van tot een halve meter hoog uit komen. Het vuur zelf blussen of de kachel zelf buitenzetten was onmogelijk. De uitbaatster en de klant snelden naar buiten en bleven ongedeerd. De brandweer van Koekelare en Kortemark kwamen ter plaatse.

Snel geblust

“Bij onze aankomst stond de kachel nog steeds in brand”, zegt brandweerkapitein Filip Vandenberghe van post Diksmuide-Leke. “De kachel zelf buitenzetten zonder brandwerende kledij was onmogelijk. Wij konden de kachel buitenzetten en snel blussen. In de nagelstudio is er roet- en rookschade en ook elders in de woning hing er rook. We plaatsten de ventilator aan de voordeur en zetten de ramen open om de rook naar buiten te plaatsen en alles te ventileren. Binnen is er wat roet- en rookschade.” (JH)