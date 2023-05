Brandende Mercedes achtergelaten op E40 in Adinkerke: onderzoek naar oorzaak

Op de E40 in Adinkerke werd maandagochtend vroeg een Mercedes aangetroffen die in lichterlaaie achtergelaten werd op de snelweg. Bij aankomst van de hulpdiensten was van inzittenden geen spoor meer. Er wordt onderzocht of de wagen accidenteel in brand vloog, dan wel in brand werd gestoken en dus een criminele oorzaak heeft. “Het is nog te vroeg om zekerheid te hebben”, zegt de federale politie.

Het was een passant die maandagochtend rond 6 uur op de E40 in Adinkerke reed en daar een enorme rookpluim en een brandend voertuig opmerkte. Die passant belde de hulpdiensten.

Op de afrit van Adinkerke in de richting van Frankrijk troffen de politie en brandweer een Mercedes C-klasse AMG Line aan die in brand stond. Bij aankomst van de brandweer stond de hele wagen al in lichterlaaie. Het vuur was snel onder controle, maar de wagen brandde volledig uit.

Gevlucht

Opvallend: bij aankomst van de hulpdiensten was geen spoor van een bestuurder of inzittenden. Die bleken gevlucht te zijn. Een vrachtwagenchauffeur die meteen na de brand passeerde, merkte op hoe een andere wagen onmiddellijk stopte toen de wagen vuur vatte en daarna weer wegreed. Of dat iets te maken heeft met de feiten, wordt onderzocht.

Van de eventuele boorddocumenten bleef na de brand niets meer over, maar de achterste Franse nummerplaat kon wel gerecupereerd worden. Er wordt nu onderzocht of de brand het gevolg is van een technisch defect of de wagen opzettelijk in brand gestoken werd.

“Het klopt dat er bij aankomst van de politie geen spoor was van inzittenden”, zegt Jana Verdegem van de federale politie. “Er wordt onderzoek gedaan. Het is nog te vroeg om te zeggen wat er precies gebeurde.” (JH)