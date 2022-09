Brandende elektrische fiets tijdig uit tuinhuis in Zarren gehaald

In de Klerkenstraat in Zarren brak woensdagavond rond 18.30 uur brand uit in de tuin van een woning. Bewoners hadden gezien hoe een elektrische fiets vuur had gevat in een tuinhuis.

Vermoedelijk ontstond de brand aan de batterij van de fiets. De bewoners verwittigden eerst de brandweer en konden vervolgens de fiets snel buiten zetten om te verhinderen dat de brand zou overslaan op het tuinhuis.

De brandweer nam daarna de nabluswerken voor haar rekening. Er vielen geen gewonden. (JH)