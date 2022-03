Brandende dozen zorgen voor schade aan traiteurzaak in Oostende

Omstreeks 3 uur zondagnacht merkte een toevallige passant op dat een stapel kartonnen dozen in brand was gevlogen vlak voor traiteurzaak Villa Borghese in de Witte Nonnenstraat in Oostende. De vlammen sloegen al behoorlijk hoog uit en de brandweer werd verwittigd.

De pompiers konden het vuur snel blussen, maar ze konden niet meer vermijden dat de hitte voor wat schade aan de winkel had gezorgd. Het glas in de gevel en van de glazen deur raakte behoorlijk beschadigd.

Uit bed gebeld

“Ik werd ’s nachts uit bed gebeld”, zegt zaakvoerster Teresa Neri. “Maar uiteindelijk lijkt de schade wel mee te vallen. We kunnen open blijven. Enkel het glas is grotendeels kapot. Het kon snel genoeg geblust worden, denk ik.”

Onopzettelijk

De politie stelde een proces-verbaal op. Het is momenteel dan ook niet helemaal duidelijk hoe het vuur precies is kunnen ontstaan. De papierstapel werd zondagavond buiten geplaatst, maar hoe die vuur vatte is onduidelijk. Al spreekt de politie over een onopzettelijke brand en een afgesloten zaak.