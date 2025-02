Brandende batterij van vrachtwagen snel geblust

De brandweer kreeg zaterdagmiddag om 16.30 uur melding van een brand op het terrein van een bedrijf langs de Klokhofstraat in Beselare.

Volgens de aanwezigen was een probleem ontstaan aan een vrachtwagen waarbij vlammen gezien werden en er eventueel overslag dreigde naar een gebouw omdat de vrachtwagen dichtbij een gevel stond. Brandweerpost Zonnebeke snelde ter plaatse. “Het ging om een brandende batterij van een vrachtwagen”, zegt brandweerkapitein Bart Pattyn van post Zonnebeke.

“De vrachtwagen stond al een tijdje te draaien omdat er geladen en gelost moest worden en daarbij was de batterij oververhit geraakt. De vrachtwagenchauffeur kon het vuur evenwel zelf blussen. Wij controleerden nog de andere oververhitte elektrische onderdelen en bleven ter plaatse tot de batterij voldoende afgekoeld was.” De interventie was vrij snel achter de rug en van gevaar voor overslag was geen sprake. (JH)