Vrijdagmiddag werd de brandweer opgeroepen voor een vermeende brand in het bedrijf Dana in Ten Briele in Sint-Michiels.

Het was uiteindelijk een deel van het brandalarm dat beginnen branden was. De brandweer had de vlammen snel onder controle en kon erger voorkomen. Voor de veiligheid werd ook ambulance top geroepen. Gewonden vielen er niet. En de schade bleef beperkt.