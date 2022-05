Brand waarbij twee meisjes stierven veroorzaakt door kortsluiting in cannabisplantage

Meer dan een maand na de dramatische brand, die op 2 april het leven kostte aan Tessa en Lizzie, blijft het voorval de gemoederen beroeren in Le Bizet. Het oorspronkelijke verhaal van de ouders, als wat beide kinderen op hun kamer met een aansteker speelden, begint meer en meer barsten te vertonen. Verschillende bronnen wijzen zelfs in de richting van een technisch probleem met een wietplantage, als verantwoordelijke. Het geheel schuift ook 1 vraag naar voren: kon dit vermeden worden?

2 april, 8:20 uur. Enkele buren beginnen als bezetenen te kloppen op de deur van de bescheiden woning in de Duribreustraat. Rook stijgt op van onder de dakpannen en de bewoners, een gezin met 5 kinderen, zijn zich van geen kwaad bewust. De rookontwikkeling is enorm en vult in geen tijd de straat. De brandweer komt massaal ter plaatse en het vuur wordt met man en macht bestreden.

Helaas kon geen enkele hulp meer baten voor Tessa (12) en Lizzie (10). De kleine zolderkamer waar ze sliepen werd een gevangenis van vuur, waaruit geen ontsnappen mogelijk was. Een golf van solidariteit trok zich op gang om het getroffen gezin niet alleen te helpen maar eveneens van troost te voorzien. Ouders, gebroken van verdriet, die zich schuldig voelden omdat ze de kinderen met een aansteker hadden laten spelen. De gemeentelijke nooddiensten schakelden een versnelling hoger en in een officiële verklaring liet Komen-Waasten weten mee te leven met het leed van deze familie, goed geïntegreerd en graag gezien in de buurt.

Eindeloze lijst met klachten

Meer dan 4 weken later heeft de solidariteit plaats moeten ruimen voor vragen, heel wat vragen die van de theorie van de aansteker geen spaander heel laat. De graag geziene familie is in realiteit niet zo geliefd als men liet uitschijnen. “Probleemgevallen, altijd iets daar, een stort zonder gelijke, de politie komt er met de regelmaat van de klok, de enige buur vertrok door het jarenlange geterg van de familie, die in hun woning ook 12 honden een onderdak boden.”

De lijst met klachten is eindeloos lang en schijnt meer te zijn dan alleen maar roddel en achterklap. In de tuin werd het weinige gras vervangen door een bont allegaartje van wasmachines, koelkasten, fietsen en een berg afval. “Dat was voor de brand ook al zo hoor, dat is al jaren zo”, klinkt het bij achterburen. Foto’s die circuleren via sociale media, genomen vlak voor de komst van de hulpdiensten, tonen een gelijkaardig beeld binnenin de woning. Het verklaart meteen ook waarom de brandweer zoveel moeite had om de brand op de zolderverdieping te bestrijden. De weg naar boven was een regelrecht hindernissenparcours dat noodlottige minuten eiste.

Elektrisch falen bij cannabisplantage

Al snel werd ook de hypothese van een elektrisch falen naar voren geschoven. Bij verschillende bronnen, dicht bij het onderzoek, klonk het dat er op erg amateuristische wijze elektriciteit bij het aanpalende gebouw werd afgetapt. Dit zou de oorzaak van de brand zijn, die het leven aan twee tieners heeft gekost. De krakkemikkige installatie zou zijn gebruikt om een cannabisplantage, waar planten voor eigen gebruik werden gekweekt, draaiende te houden.

Zowel politie als parket houden de lippen stijf op elkaar en willen geen enkele commentaar geven over de onderzoeken die lopende zijn. Toch is het duidelijk dat iedereen erg verveeld zit met de zaak, een zaak die volgens diezelfde bronnen nog voor heel wat problemen zal zorgen bij de familie.

Kon drama vermeden worden?

In Le Bizet zelf stelt men zich dan weer openlijk de vraag of dit drama niet vermeden kon worden. “Ontelbare keren hebben we de sociale diensten, de gemeente en zelfs de politie op de hoogte gebracht over de wantoestanden in het huis. Het is onbewoonbaar, het was er een aaneenschakeling van problemen en de vuiligheid trok ook ongedierte aan. We hebben altijd gezegd dat dit ooit eens slecht ging aflopen en hebben helaas gelijk gekregen. Waarom heeft de gemeente niet eerder ingegrepen? Twee kinderen, in de fleur van hun leven, zijn niet alleen slachtoffer geworden van een brand. Ze werden meteen ook slachtoffer van een systeem dat niet naar hen omkeek!”

