Brand vlak bij finish Classic Brugge-De Panne: caravan uitgebrand

Op een vakantiepark in de Langeleedstraat in Adinkerke bij De Panne brandde woensdag rond 16 uur een caravan volledig uit. De brand woedde op slechts enkele kilometer van de finish van de koers Classic Brugge-De Panne. De koers was nog volop bezig maar er werd snel een passage gemaakt zodat de hulpdiensten vlot door konden. “Alles kon vlot afgehandeld worden”, zegt Kristof Louagie van de brandweer.

De brand in vakantiepark camping Kindervreugde/Walhofpark in de Langeleedstraat in Adinkerke werd even voor 16 uur opgemerkt. Er werd een knal gehoord in het park meteen daarna gevolgd door een flinke rookontwikkeling. Meteen daarna waren heel wat vlammen te zien. Een getuige belde daarop de hulpdiensten en meldde dat een vaste caravan of vakantiewoning in brand stond. “Bij aankomst van de brandweer ging het om een caravan op het park die in brand stond”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek.

“In die caravan zou een gasfles aanwezig zijn geweest die ontplofte. Wat de oorzaak van de brand is niet duidelijk. De brandweer had het vuur snel onder controle maar de caravan brandde volledig uit. Er zijn geen slachtoffers.” Enkele paarden in een aanpalende weide waren door de rook en de sirenes van de aanstormde hulpdiensten in paniek maar stellen het goed.

Passage Classic Brugge-De Panne

De brand ontstond in de buurt van de wielerkoers Classic Brugge-De Panne. De plaats van de brand ligt zelfs op slechts een viertal kilometer van de finishlijn. Er moest nog zo’n 30 kilometer gereden worden toen de brand uitbrak, de koers was dus volop bezig. Toen de hulpdiensten aanreden en de brandweer vanuit Veurne, De Panne en Oostduinkerke aankwamen, moesten ze zich op het parcours begeven.

Gelukkig kon er snel een passage gemaakt worden zodat de hulpdiensten weinig of geen hinder ondervonden om naar de brand te rijden. In de live tv-uitzending kwam de brand even aan bod omdat de koersorganisatie melding gemaakt had van het incident maar werd meteen ook gezegd dat de brandweer snel ter plaatse kon gaan en de klus snel klaarde. De koers even stil leggen, bleek gelukkig niet nodig. (JH)