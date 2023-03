Brand verwoest woning: “Bewoner wordt opgevangen”

Een schouwbrand breidde vrijdagnamiddag uit naar andere delen van een woning bij de Ieperse deelgemeente Sint-Jan. Het huis is tijdelijk onbewoonbaar.

Brandweer Westhoek kreeg vrijdag om 14.14 uur opgeroepen voor een schoorsteenbrand in de Kattestraat, een landelijke straat tussen de Brugseweg en Roeselarestraat bij de Ieperse deelgemeente Sint-Jan.

“Bij aankomst van het eerste voertuig bleek het om een woningbrand te gaan”, zegt Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek. “De aanwezige bewoner stond de brandweer op te wachten. Niemand raakte gewond.”

“De brand woedde in het vals plafond tussen het gelijkvloers en de eerste verdieping”, vervolgt Louagie. “Er werd onmiddellijk opgeschaald naar woningbrand. Een autopomp en tankwagen werden in versterking gestuurd. De woning is onbewoonbaar en er is opvang voor de bewoner voorzien.” (TP)