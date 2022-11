Brand verwoest schaafmachine van miljoen euro bij houtbedrijf: “Personeel heeft goed gehandeld”

Kort voor het middaguur brak vrijdag brand uit bij een houtbedrijf in Oostende. Een negenassige schaafmachine vatte er vuur. De machine van ruim een miljoen euro is wellicht verloren. “Maandag starten we de productie terug op”, zegt de zaakvoerder.

De brandweer rukte vrijdag met de grote middelen uit voor een bedrijfsbrand bij het bekende houtbedrijf Lemahieu in de Vergunningenstraat in Oostende. Volgens zaakvoerder Mike Lemahieu heeft het personeel goed gehandeld. “Ze hebben gedaan zoals het voorgeschreven staat in het boekje”, zegt de man. “In eerste instantie hebben ze nog een poging ondernomen om het vuur zelf te blussen, maar toen dat onmogelijk bleek hebben ze geen enkel risico genomen en hebben ze zich naar buiten begeven. Ondertussen werd ook de brandweer verwittigd.”

De brandweer snelde massaal toe. De brand was uiteindelijk snel onder controle. De oorzaak van de brand is momenteel nog onduidelijk. Het vuur ontstond in een zogenaamde negenassige schaafmachine met een prijskaartje van ruim een miljoen euro. De brand ging gepaard met heel wat rookontwikkeling. “De machine is hoogstwaarschijnlijk verloren”, vervolgt de zaakvoerder. “Gelukkig zijn er geen gewonden en dat blijft in dergelijke situaties nog steeds het allerbelangrijkste. Op het moment van de brand waren medewerkers ermee aan het werk. Wat er precies is misgelopen moet het onderzoek uitwijzen. Gelukkig hebben we een sprinklersysteem. Ook dat heeft goed gewerkt en dat heeft ervoor gezorgd dat de brand zich niet kon uitbreiden.”

Om verder uitbreiding te voorkomen werd een oplegger weggetrokken waar het zaagsel in terechtkomt. “We hebben het zekere voor het onzekere genomen. Voorlopig ligt het werk stil, maar de productie komt niet in gevaar. Maandag gaan we gewoon terug aan het werk”, aldus Lemahieu.