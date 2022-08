Brand verwoest keuken op vijfde verdieping van appartementsgebouw, twee bewoners even naar ziekenhuis

Een appartement op de vijfde verdieping van een gebouw in de Koningsstraat in Oostende is tijdelijk onbewoonbaar na een brand. Twee bewoners werden voor verdere controle naar het ziekenhuis gebracht nadat ze bevangen raakten door de rook.

Het vuur ontstond vrijdagmorgen omstreeks 8.45 uur. Een kortsluiting in de koelkast zou volgens de politie aan de basis liggen van de brand. Het vuur zorgde voor hevige rookontwikkeling. Zowel politie als brandweer repten zich naar de plaats van het onheil en waren snel ter plaatse.

“Het gaat om een appartement van tweedeverblijvers”, stelt Timmy Van Assche, perswoordvoerder van de Oostendse politie. Het vuur bleef beperkt tot de keuken, maar er is wel redelijk wat schade. “De bewoners van het appartement zijn ondertussen op hotel getrokken tot ze hun appartement terug kunnen betreden”, aldus de politie.

De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De twee bewoners raakten bevangen door de rook en moesten even mee naar het ziekenhuis voor een check-up. Ze mochten ondertussen het ziekenhuis alweer verlaten. “Die mensen waren er niet erg aan toe”, klinkt het verder. “Alle zes de verdiepingen van het gebouw werden ontruimd. De bewoners van de eerste, tweede en derde verdieping mochten ondertussen hun appartement alweer betrekken. De bewoners van de vierde en de zesde verdieping – vlak onder het appartement waar het gebrand heeft dus – zullen vermoedelijk later op de dag hun appartement terug kunnen betrekken.”

Door de Koningsstraat loopt een tramlijn. Door de brand ondervond het tramverkeer tussen het oude stedelijk zwembad en het Marie-Joséplein hinder. Er was geen tramverkeer mogelijk, maar een half uurtje nadat het vuur onder controle was, kon de tram gewoon weer doorrijden.