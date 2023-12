Brand veroorzaakt veel schade aan dagbladhandel in Gits: oorzaak nog onduidelijk

Een brand heeft zondagmiddag veel schade aangebracht aan een dagbladhandelszaak in het centrum van Gits. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op de achterliggende woning. Doordat er ook wel wat rookschade is, moeten de bewoners tijdelijk ergens anders verblijven.

Omstreeks 14.15 uur werden enkele bewoners van de Torhoutstraat in het centrum van Gits opgeschrikt door een brandalarm. In dagbladhandelszaak Wyseure was een brand ontstaan. De eigenaars, die ook nabij hun zaak wonen, waren op dat ogenblik niet thuis. De omwonenden reageerden alert en verwittigden onmiddellijk de hulpdiensten. De brandweer snelde enkele minuten later ter plaatse. “Bij aankomst was het onmiddellijk duidelijk dat er brand was ontstaan in de zaak. Die ging gepaard met een serieuze rookontwikkeling. Via de poort naast de zaak geraakten we toch bij de brand en konden we die vlug blussen”, aldus brandweerofficier Dirk Delameilleure van de brandweer van Lichtervelde. Wat precies de oorzaak is van de brand is onduidelijk. Het vuur ontstond nabij de toonbank, in de omgeving van een computer.

Aanzienlijke schade

De schade binnen in de dagbladhandelszaak is aanzienlijk. De gemeente Hooglede werd onmiddellijk op de hoogte gebracht van het voorval. “De brandweer kon gelukkig voorkomen dat de brand oversloeg op het achterliggende woongedeelte. Door de brand is er echter heel wat rookschade in de slaapkamer die zich boven de zaak bevindt”, aldus burgemeester Frederik Demeyere (CD&V).

Tijdelijk verhuizen

De bewoners moeten tijdelijk op zoek naar een andere woonplaats. “Met de gemeente hebben we een noodopvang aangeboden, maar het is voorlopig niet duidelijk of de bewoners er gebruik van zullen maken want mogelijks hebben ze ook een oplossing binnen hun eigen netwerk”, aldus de burgemeester.