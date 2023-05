Donderdagavond rond 20.15 uur werd de Ieperse brandweer opgeroepen voor een buitenbrand langs de De Busscherestraat in Ieper.

Een tuinhuis had er om nog onduidelijke reden vuur gevat. Bij aankomst van de spuitgasten was de brand reeds uitslaand. De brand was redelijk snel onder controle. Het tuinhuis is volledig vernield, niemand raakte gewond. (DBI)