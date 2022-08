Brand vernielt gerenoveerd huis: eigenaar en loodgieter Dirk Vanneste had er net twee jaar aan gewerkt

Op vrijdag 12 augustus vernielde een zware brand een pas gerenoveerde woning in de Blankenbergse Steenweg. Eigenaars Chantal Maene en Dirk Vanneste hadden het huis twee jaar grondig vernieuwd. Wat de oorzaak is, is nog een mysterie. De brand ontstond in afwezigheid van de bewoners.

Dirk Vanneste, zaakvoerder van het bekende loodgietersbedrijf in de Pathoekeweg in Brugge, is, net als zijn echtgenote Chantal Maene, nog te zwaar aangeslagen om ons te woord te staan na de zware brand. “Absoluut geen tijd hiervoor. Te druk met de schade op te meten en alles te regelen met de verzekeringen”, luidt het aan de telefoon van het loodgietersbedrijf.

Spanje

De vuurhaard ontstond vrijdagnamiddag omstreeks 15 uur. De brandweer werd ter plaatse geconfronteerd met een gigantische rookontwikkeling en diende de vensters uit te kloppen, want het was binnen in de woning aanvankelijk te heet. De huispoes van het gezin Vanneste overleed in de vuurhaard. Urenlang dienden de pompiers na te blussen. Een buurman, wiens huis gelukkig geen brandschade opliep, stelt: “Het is verschrikkelijk, mijn buren hebben twee jaar lang aan die woning gewerkt. Ze hadden onder meer een lift geïnstalleerd en het huis volledig gerenoveerd. Een prachtig resultaat! Vervolgens trokken mijn buren voor enkele weken naar Spanje voor een welverdiende vakantie. Daags na hun thuiskomst gebeurt dit!”

Naar verluidt hadden Chantal Maene en Dirk Vanneste na hun terugkeer uit vakantie thuis wat gegeten en de wasmachine doen draaien, waarna ze boodschappen gingen doen. Tot ze een telefoontje kregen dat hun woning in brand stond. Het huis is door de hevige ravage onbewoonbaar. Veroorzaakte een kortsluiting in de wasmachine de brand? Of een ander toestel? Verder onderzoek door een deskundige moet de precieze oorzaak van de vuurhaard nog aanwijzen.

We leven mee met onze zwaar getroffen buren

Vroedvrouwenpraktijk

In de vroedvrouwenpraktijk Moederthuis, die zich naast de uitgebrande woning bevindt, staan alle deuren open en ruik je de brandlucht. Zelfstandige vroedvrouw Emma Coppenolle stelt: “Wat erg voor onze buren, we leven met hen mee! Er was niemand van onze vier vroedvrouwen aanwezig in de praktijk, toen de brand zich voordeed. Maar we kregen snel een telefoontje over de vuurhaard. Ons Moederthuis heeft enkel wat waterschade opgelopen, dat euvel kan vlug hersteld worden. In principe kunnen al onze consultaties er blijven doorgaan.”