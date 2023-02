Brand vernielt bovenverdieping van villa

In Koksijde heeft een brand gewoed op de bovenverdieping van een villa. De bewoners konden tijdig het pand verlaten. Niemand raakte gewond.

Dinsdagavond heeft het gebrand op de bovenverdieping van een alleenstaande villa in de Lobeliastraat in Koksijde. De toegesnelde brandweer kon net vermijden dat de vlammen uit de vensters sloegen.

Er ontstond echter heel wat rook die door de dakpannen en de vensters naar buiten kwam. Alle bewoners waren tijdig uit de woning en er raakte niemand gewond. De nablussing nam nog enige tijd in beslag. De oorzaak is nog niet bekend. Wel is de woning onbewoonbaar. (JT)