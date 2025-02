Brand uitgebroken in berucht leegstaand fabriekspand, maar geen aanwijzingen voor brandstichting

Er is woensdagmiddag brand ontstaan in de leegstaande fabrieksgebouwen van de voormalige weverij Sofinal in de Fabrieksstraat in Waregem. De brandweer kwam massaal ter plaatse en er kwam veel rook vrij. Het gebouw staat gekend voor vandalisme, maar de oorzaak blijkt accidenteel te zijn.

Textielbedrijf Sofinal ging in 2003 failliet en is sindsdien het voorwerp van eindeloos juridisch getouwtrek tussen verschillende kandidaat-kopers. De stad Waregem wil de site via de intercommunale Leiedal omvormen tot een nieuw stadsdeel maar het dossier zit al jaren vast. De gebouwen staan te verkommeren en Sofinal is een gekende hotspot geworden voor overlast, vandalisme, zwerfvuil en krakers.

Een buurtbewoonster zag woensdag rond 13.30 uur rook uit de gebouwen komen en verwittigde de hulpdiensten. De brandweer kwam massaal ter plaatse en vatte post rondom het gebouw. Langs de Fabrieksstraat braken ze met een kettingzaag een fabriekspoort open om de fabriek binnen te gaan.

“Bij aankomst was er veel rookontwikkeling en het was moeilijk om het pand te betreden”, zegt brandweerofficier Philip Kerckhove. “Het zicht was minimaal en het grootste werk voor onze ploegen was om op een veilige manier de brandhaarden te lokaliseren. Er zijn wellicht meerdere plaatsen waar het gebrand heeft in het gebouw, al is het aan een brandanalist om daar uitsluitsel over te bieden.”

“Wat de oorzaak betreft, is het voor ons nog koffiedik kijken, al weten we dat het pand gekend is voor krakers. De brand ontstond wellicht bij wat achtergelaten textielmateriaal en afval. De schade bleef beperkt en eens de brandhaarden gevonden waren, waren die ook snel onder controle.”

Geen brandstichting

“Het was vooral lastig om het gebouw te ventileren. Onze ploegen moesten enkele gaten maken in het dak zodat de rook ook uit besloten ruimtes kon ontsnappen. Eens dat afgerond is, zullen we het gebouw grondig doorzoeken om te zien of er geen personen aanwezig waren.”

Het blijkt uiteindelijk niet om brandstichting te gaan, maar buurtbewoners klaagden alleszins steen en been over de aanhoudende overlast in het leegstaande fabrieksgebouw. “Vooral achteraan het gebouw ligt veel afval en daar hebben ze al eens een fietsenstalling in brand gestoken”, weet een buurtbewoner.

“De ingegooide ramen zijn er dichtgemaakt met planken maar die trekken ze gewoon los om terug binnen te gaan”, klonk het bij een andere.

“Ik zal het wellicht niet meer meemaken dat het gebouw eindelijk gesloopt wordt”, zuchtte een vrouw van slechts middelbare leeftijd.