Brand tijdens communiefeest in varkenskwekerij in Rollegem verwoest volledige stal: “Tachtig varkens bleven in vlammen achter”

Zondagavond brak er tijdens een communiefeest brand uit in de varkenskwekerij van de familie Vanhoutte-Stal, gelegen in de Moeskroensestraat in Rollegem. Hoewel de brandweer erg snel ter plaatse was, kon niet worden vermeden dat de stal volledig door het vuur werd verteerd. Een 80-tal varkens lieten er het leven. De gitzwarte rookpluim was tot in Oudenaarde te zien. “Onze kleinzoon die zijn communie vierde is amper 8 jaar oud, laat ons dan ook hopen dat hij het allemaal een plaats zal kunnen geven.”

Zondagmiddag 30 april stond bij de familie Vanhoutte-Stal volledig in het teken van feest. “Onze kleinzoon vierde zijn eerste communie dus was de volledige familie en een resem vrienden uitgenodigd voor het tuinfeest. Dat het zo moest aflopen, wat een ramp!” Brigitte Stal probeert het dramatische incident van zondag nog steeds te plaatsen, terwijl ze naar de ruïne van de stal kijkt. “Het feest liep op zijn einde, het gros van de mensen was al naar huis en enkel een 8-tal vrienden van onze zoon waren hier nog. Ze kwamen van redelijk ver en hadden hun kampeerwagen hier op onze terreinen gezet. Zo konden ze meteen ook blijven slapen. Het moet rond 20.30 uur geweest zijn toen de feestelijke sfeer omsloeg in pure chaos. De overgebleven gasten wilden nog een pizza bestellen, de kinderen speelden nog wat op het springkasteel toen plots één van de meisjes begon te gillen. BRAND! BRAND! De varkensstal stond in lichterlaaie.”

Pure horror

Brigitte en haar echtgenoot, geholpen door de nog aanwezige mensen, reageerden meteen. “Er kwam heel wat rook van onder de dakpannen maar toen enkele van de platen naar beneden vielen, schoot een heuse vuurbol de lucht in. We wilden de varkens allemaal overbrengen in een andere loods, maar die loods stond vol met vrachtwagens. We hadden alles goed afgesloten om te vermijden dat de kinderen er gevaarlijke toeren zouden uitsteken maar kregen nu natuurlijk die automatische poorten niet open. De elektriciteit was immers uitgevallen. Hoewel het waarschijnlijk over enkele minuten ging, leken het wel uren van pure horror. Uiteindelijk konden we het gros van onze 350 varkens redden. Een 80-tal bleef in de vlammen achter. 77 dieren werden levenloos uit de brand gehaald, een veearts moest er deze morgen nog 3 jammerlijk genoeg euthanaseren.”

De brandweer was erg snel ter plaatse maar werd meteen ook met een resem uitdagingen geconfronteerd. De toegangswegen naar de afgelegen site zijn erg nauw, waardoor wagens elkaar niet kunnen kruisen. Ook moest er voortdurend water worden aangevoerd via tankwagens. Fluvia schakelde de hulp in van de naburige zones en via een gecoördineerde actie kon worden vermeden dat het vuur oversloeg op de aanpalende gebouwen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog, al lijkt alles te wijzen op een kortsluiting.

Van de 350 varkens konden er zo’n 270 gered worden. © CL

Nog geen heropstart

“De geredde varkens vangen we nu op in de loods, die tijdelijk als stal moet dienen”, zucht Brigitte. “Ze worden nadien allemaal opgehaald door een andere kweker en zullen daar dan ook permanent blijven. Van een heropstart hier willen we nu nog niet spreken. Mijn echtgenoot groeide hier op en werd bijna vanzelf in die wereld gerold. Maar we hadden een tijdje terug al besloten om het wat kalmer aan te gaan doen. Zo kweekten we al geen varkens meer op van bij de geboorte maar kwamen de biggen naar hier eenmaal ze 20 kilogram zwaar waren. Ik denk niet dat we nog gaan investeren in nieuwe stallen of een heropbouw. We hebben ondertussen ook nog een ander bedrijf draaiende en we vierden nog maar onze 60ste verjaardag. Het is misschien allemaal wat veel geworden.”

De schade is aanzienlijk en hoewel niemand gewond raakte, lijkt ook de mentale impact niet min. “Enkele weken terug stierf mijn papa”, sluit Brigitte af. “Dat zorgde voor heel wat verdriet en we waren dan ook blij dat we opnieuw een feestelijk moment hadden. We konden zelfs mijn mama overtuigen erbij te zijn. Dan gebeurt zoiets! Ook onze kleinzoon was erg aangedaan van de taferelen en de chaos. Daags nadien moesten ze op vakantie vertrekken maar dat werd met een dag uitgesteld. De knaap is amper 8 jaar oud, laat ons dan ook hopen dat hij het allemaal een plaats zal kunnen geven.”