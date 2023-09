Brand rond café in Nieuwpoort blijkt rook van barbecue te zijn

Heel wat brandweerlieden en materiaal van drie posten snelden woensdag tegen de middag naar Sint-Joris bij Nieuwpoort waar een oproep was binnen gekomen van een mogelijke brand rond een woning en café. Uiteindelijk bleek het om de rook van een barbecue te gaan.

Passanten belden woensdag even voor 11 uur de hulpdiensten op nadat ze eerst een vermeende knal hadden gehoord. Ze zagen ook wat rook en namen een verbrande geur gewaar. Dat alles situeerde zich rond een café en woning aan de Uniebrug op de Brugse Steenweg in Sint-Joris bij Nieuwpoort.

Brandweerlieden en materiaal van posten Nieuwpoort, Oostduinkerke en Leke snelden ter plaatse maar al bij aankomst was het duidelijk dat het geen brand betrof. Ook de rook die er even geweest was, bleek grotendeels verdwenen te zijn. Wel werd achter het gebouw een barbecue in gang gezet en de rook en de geur bleek daar vandaan te komen. Iedereen kon snel terugkeren. (JH)