Brand op enkele meters van brandweerkazerne

De brandweer van De Panne moest niet ver rijden voor een brandje afgelopen middag. In het recyclagepark dat zich achter de kazerne bevindt, was vuur ontstaan in een container.

Hulpverleningszone Westhoek stuurde vanmiddag onder meer de brandweerpost van De Panne uit voor een brand op het recyclagepark aan de Loskaai. Dit is vlakbij de brandweerkazerne van De Panne. De opgetrommelde brandweermensen hoefden dan ook niet ver te rijden.

Het vuur woedde in een container waarin enkele gevaarlijke stoffen waren opgeslagen, zonder veel erg overigens. De brand was heel snel omschreven.

Op veilige afstand

De aanwezige personen die op het moment van de brand in het park aanwezig waren werden door het personeel op veilige afstand gehouden. Het park werd korte tijd afgesloten tot de situatie onder controle was. Wat er precies in de container lag aan gevaarlijke stoffen is niet bekend. (José Tyteca)