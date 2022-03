Brand op dak van bedrijf Astromet in Sint-Eloois-Vijve

Bij asfalteringswerken op het dak van metaalverwerkend bedrijf Astromet in Sint-Eloois-Vijve is vrijdagmiddag brand ontstaan. “Plots zag ik een grote, zwarte rookwolk”, zegt zaakvoerder Pierre Asteur (27). “Mijn hart sloeg een slag over en ik belde meteen de brandweer.” De dakwerkers konden de brand zelf blussen.

Het vuur ontstond net toen de arbeiders, die op het dak bezig waren, hun middagpauze hielden. Om onbekende redenen begon een achtergebleven zak met papierresten te branden. Die lag tegen een pallet waarop de nog te gebruiken rollen asfalt lagen. Het vuur sloeg hierop over, met een zwarte rookwolk tot gevolg.

Meteen blussen

Pierre Asteur (27) is de derde generatie van de familie Asteur die bedrijf leidt. Hij zag de rookwolk en sloeg meteen alarm. “Ik belde de brandweer en ging meteen blussen. Gelukkig heeft het dak van het bedrijf zelf niet gebrand.”

De dakwerkers konden de brand blussen met poeder. De brandweer was snel ter plaatse, maar tegen dan was het grootste gevaar al geweken. (JF)