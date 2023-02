Brand op bovenverdieping bij Syrisch gezin nadat frietpot vuur vat

Een Syrisch gezin met een kind moest dinsdagavond hun brandende woning ontvluchten in de Lobeliastraat in Koksijde. Ze kunnen voorlopig terecht bij vrienden in Nieuwpoort. “Maar de gemeente staat voor hen klaar als ze toch hulp wensen”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche.

Het was dinsdagavond rond 19 uur toen de bewoners van de villa in de Lobeliastraat in Koksijde de brand opmerkten. Het gezin woont op de eerste verdieping van het huis en bij het bakken van frietjes in de keuken liep er iets fout. Er ontstond een felle brand die snel uitbreiding nam over de hele bovenverdieping.

Bovenverdieping brandt uit

De bewoners konden tijdig vluchten. Toen de brandweer aankwam sloegen de vlammen al uit de ramen op de eerste verdieping. De bovenverdieping brandde volledig uit en ook elders is er schade. De nabluswerken door de brandweer namen heel wat tijd in beslag.

Steun voor gezin

De bewoners kregen meteen ondersteuning van de brandweer en dienst slachtofferhulp van de politie Westkust. “Het gaat om een Syrisch gezin met één kind dat de bovenste verdieping van het huis huurt van een oud-brandweerman”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche. “De onderste verdieping van het huis staat leeg. Gelukkig konden ze tijdig vluchten. Er werd hen voorgesteld om onderdak voor hen te zoeken, maar ze konden voorlopig terecht bij vrienden in Nieuwpoort. De gemeente en dienst slachtofferhulp staan wel nog klaar voor hen als er nog noden zijn.”

Op het gelijkvloers was ook nog een wagen gestald, maar die kon tijdig uit het huis gehaald worden. De benedenverdieping liep vooral water- en rookschade op. De bovenverdieping brandde volledig uit. (JH)