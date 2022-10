Brand na gasontploffing in Christinastraat: verschillende gewonden & basisschool vlakbij geëvacueerd

In Oostende brak brand uit na een gasontploffing in de Christinastraat. “De situatie is zeer ernstig. We weten al dat er verschillende gewonden zijn. Een politie- en brandweerman raakten zwaargewond”, zegt Margot Neyskens, woordvoerder van burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). De crisiscel van Oostende zit op dit moment samen.

De gasontploffing gebeurde op de hoek van de Ooststraat en de Christinastraat, wellicht door wegenwerken. Er zijn verschillende gewonden gevallen. Een politie- en brandweerman raakten zwaargewond. De basisschool De Groeiboom dichtbij de plaats van de gastontploffing werd ontruimd.

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) was op het moment van de explosie aanwezig in Brussel, maar is nu met spoed op weg naar Oostende.

