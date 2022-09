Brand met hevige rookontwikkeling in aanhangwagen bij recyclagepark: “Dergelijke branden zijn zeldzaam”

Een grote rookpluim steeg woensdagochtend rond 8.30 uur op langs de Albert I-laan in Veurne. Interventieploegen van Brandweer West-hoek snelden ter plaatse en blusten brandend afval uit een aanhang-

wagen bij het recyclagepark. Het vuur is wellicht veroorzaakt door een niet-conforme afvalstof.

“De brand was snel onder controle”, aldus Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek. “Het ging om een beperkte brand, maar met hevige rookontwikkeling.” Daarom waarschuwde de brandweer via de eigen socialemediakanalen buurtbewoners en passanten van het park om ramen en deuren te sluiten en ventilatie ook van de wagen uit te schakelen, in het geval ze hinder zouden ondervinden van de rook. De brand situeerde zich niet in het reyclagepark zelf, maar in het nabijgelegen overslagstation. Daar voeren kmo’s en ophalers van afvalintercommunale IVVO onder meer niet-recycleerbaar brandbaar afval aan. “Het ging om een persoplegger van IVVO, die gevuld was met zo’n zes ton grofvuil van verschillende recyclageparken”, duidt Ann Desagher, diensthoofd van IVVO.

“Bij de vaststelling van de brand werd de oplegger uit het halfopen gebouw getrokken. Het brandend afval kon nog uit de oplegger geperst worden, waardoor alles voldoende nageblust kon worden. De gebouwen hadden geen schade en er was geen hinder voor bezoekers van het recyclagepark.” Het vuur ontstond mogelijk door een vonk tijdens het persen. “Zo’n vonk kan afkomstig zijn van een niet-conforme afvalstof tussen het afval. Zoals een spuitbus die normaal bij het klein gevaarlijk afval hoort”, vervolgt Desagher. “Het is belangrijk dat iedereen aan de sorteerplicht voldoet, om te voorkomen dat zulke afvalstromen bij het restafval belanden. Zulke branden komen gelukkig niet vaak voor. In het 35-jarig bestaan van het overslagstation is dit de tweede keer.”

Afbraak

Het overslagstation in Veurne wordt dit jaar nog afgebroken en vervangen door een nieuwe overslagloods, zodat in de toekomst bespaard kan worden op transportkosten. (TP)