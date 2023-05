Brand met hevige rookontwikkeling bij graanverwerker op grens Zulte en Sint-Eloois-Vijve

Woensdagavond brak brand uit in een graanfabriek op de grens van Zulte en Sint-Eloois-Vijve. Hoewel er geen gewonden vielen, had de brandweer de grootste moeite om de situatie onder controle te krijgen. Volgens de ordediensten heerste er ontploffingsgevaar.

De eerste meldingen van het incident bereikten de hulpdiensten rond 19.30 uur. Bij verschillende getuigen klonk het dat er brand was ontstaan in één van de loodsen van het graanbedrijf Michiels, gelegen in de Vijvestraat.

In geen tijd ontstond een indrukwekkende rookpluim die tot kilometers ver te zien was. De politie sloot de volledige zone af voor het verkeer. Omwonenden werd gevraagd deuren en ramen gesloten te houden om de rook buitenshuis te houden.

Zowel brandweerzone Centrum als Fluvia kwamen ter plaatse. “De eenheden van Waregem werden meteen ter plaatse gestuurd in het kader van de snelste adequate hulpverlening”, zegt zonecommandant Olivier Dorme van Fluvia. “We blijven nu nog met een beknopt aantal eenheden ter plaatse als ondersteuning.”

Drooginstallatie

Volgens de eerste meldingen zou de brand zijn ontstaan in een technische ruimte op de tweede etage van de gebouwen. Daar zou een drooginstallatie de boosdoener zijn. “Voor de collega’s ter plaatse is het een zware uitdaging om de vuurbron aan te pakken, net vanwege de moeilijk te bereiken plaats. Er moeten zelfs gaten worden gekapt in een poging de vuurhaard te bereiken.”

De brand zelf is onder controle, maar er heerst nog steeds ontploffingsgevaar. Omwonenden wordt dan ook gevraagd binnen te blijven. De volledige zone werd trouwens hermetisch afgesloten.