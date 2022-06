Brand kost leven aan 78-jarige bewoner van appartement waar 10 jaar geleden ook al een vrouw stierf tijdens brand

Een 78-jarige man is donderdagnacht om het leven gekomen tijdens een uitslaande brand op de tweede verdieping van een meergezinswoning in de Peter Benoitstraat in Oostende. Opvallend is dat tien jaar geleden ook al een 61-jarige vrouw om het leven kwam tijdens een brand in hetzelfde appartement.

De brandweer van Oostende kreeg omstreeks 4 uur melding van een uitslaande brand in de Belle Epoquewijk. Bij aankomst sloegen de vlammen al door de ramen van de tweede verdieping. De Oostendse brandweerlieden kregen daarbij de hulp van brandweerpost Middelkerke.

“Het vuur woedde hevig, toch kregen we de brand vrij snel onder controle”, zegt brandweerkapitein Dries Van der Veken. “Het appartement is volledig verwoest en ook onbewoonbaar. De dienst Wonen van de Stad Oostende moet nu, samen met de brandweer, uitmaken of de andere appartementen in het gebouw nog bewoonbaar zijn.”

© JRO

Een 78-jarige man kwam bij de brand om het leven. Het gaat om de man die het appartement waar de brand uitbrak huurde. Het huis waar de brand uitbrak werd ooit bewoond door kunstschilder Leon Spilliaert. Hij woonde en werkte er van 1922 tot 1924. Dat was volgens buren ook de reden dat het slachtoffer zo graag het appartement wou huren. “Omdat hij een groot kunstliefhebber was”, verklappen de buren.

Accidentele brand

Volgens de eerste bevindingen ontstond de brand in de woonkamer. Het parket bevestigde ondertussen dat er een branddeskundige werd aangesteld om de brand te onderzoeken. Die kwam tot de conclusie dat de brand louter accidenteel ontstaan is. Volgens een bron zou een brandende of niet goed gedoofde sigaret aan de basis van de brand liggen. De man bevond zich op dat moment in zijn slaapkamer.

Het toeval wil dat er in hetzelfde appartement waar de 78-jarige man om het leven kwam, tien jaar geleden – op 22 oktober 2012 – ook een vrouw van 61 jaar om het leven kwam bij een brand. De vrouw werd toen gevonden op haar terras aan de achterzijde van het gebouw.

(JRO)