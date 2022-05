Brand in tuinhuis na barbecue in Rekkemse Wijk Ten Dale

Zondagavond brak brand uit in een tuinhuis in de Rekkemse Wijk Ten Dale. Dankzij een snelle interventie van de brandweer kon erger worden voorkomen. Niemand raakte gewond.

Een barbecue met kwalijke afloop, zo kon de interventie van de hulpdiensten in wijk Ten Dale worden samengevat. Kort na 22 uur belde een bewoner in paniek naar de brandweer met de melding dat een tuinhuis in lichterlaaie stond. Zowel het brandweerkorps van Lauwe als Wevelgem werd ter plaatse gestuurd, waar ze de situatie in geen tijd onder controle kregen.

Zelf blussen

“Blijkbaar moeten de mensen een barbecue hebben opgeborgen in het tuinhuis, terwijl deze nog niet volledig was afgekoeld”, verklaarde de brandweerofficier ter plaatse. “Dit zette een aaneenschakeling van gebeurtenissen in werking waardoor het tuinhuis in brand vloog. We slaagden erin het vuur in geen tijd te doven waardoor een deel van het tuinhuis kon worden gered. Met uitzondering van de brandhaard is er geen andere schade aan andere gebouwen waar te nemen. Een van de bewoners probeerde het vuur nog zelf te blussen, maar werd door de rook bevangen. We hebben preventief een ambulance ter plaatse geroepen, maar na een grondige controle van het slachtoffer werd alsnog besloten hem niet naar het ziekenhuis over te brengen.”