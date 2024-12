Brand in studentenhuis in Brugge blijkt oefening te zijn

Omdat in het verleden de paraatheid van de studenten in het studentenhuis Het Spaans Kwartier in de Spanjaardstraat in Brugge niet optimaal was – wanneer het automatisch brandalarm in werking trad – besloot het management op dinsdagavond een realistische brandoefening te organiseren.

Met medewerking van de brandweer werd zonder medeweten van de studenten een brand gesimuleerd, met rook- en vlammenmachines werd in de kamer van een afwezige student een brand gesimuleerd. Ook niet alle brandweermannen waren op de hoogte dat het om een oefening ging om alles zo realistisch mogelijk te laten verlopen.

Eens de rookmachine opgestart werd, trad het automatisch brandalarm in werking. De meeste aanwezige studenten evacueerden het gebouw nog voor de brandweer ter plaatse was. Sommige andere deden er iets langer over, maar uiteindelijk verzamelden alle aanwezige studenten – een dertigtal – voor het gebouw in de Spanjaardstraat.

Ook voor de brandweer verliep de interventie volgens het voorgeschreven scenario. Een goeie hulp voor de brandweer is het digitaal interventieplan DIP, dat is een tool die door bedrijfsleiders, verhuurders, brandpreventie adviseurs, enzvoort kan ingevuld worden op de website van de brandweer en waar alle details over het gebouw kunnen ingevuld worden. Zo beschikt de brandweer nog voor aankomst reeds over alle nuttige info. Na een klein half uurtje was alles onder controle en kon tot iedereens tevredenheid de oefening beëindigd worden. En konden de studenten weer naar hun kot.

