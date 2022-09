Brand in stofzuiginstallatie zagerij in Izegem snel geblust

De brandweer snelde donderdag omstreeks 9.30 uur naar de Prins Albertlaan in Izegem waar er een brandje was uitgebroken bij de firma Vanhardhout, gespecialiseerd in onder andere parket.

Het voorval deed zich voor in de stofzuiginstallatie van de zagerij. De brandweer kon het vuur snel blussen, maar daarna moest de installatie nog grondig gecontroleerd worden

Dat nam wel nog enige tijd in beslag. De schade bleef uiteindelijk beperkt.