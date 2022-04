Brand in Stedelijk Conservatorium in Brugge snel onder controle

Zaterdagmorgen even over 08.00 uur werd melding gemaakt dat er rook te zien was op het hoogste verdiep van het Stedelijk Conservatorium in de Sint-Jacobsstraat in Brugge.

Er zijn in het gebouw al geruime tijd renovatiewerken aan de gang en vermoedelijk liep daar iets fout. De brandweer kwam ter plaatse en heeft de situatie onder controle. Meer informatie ontbreekt nog momenteel. Momenteel verspreidt er zich nog steeds rook door de gangen. De brandweer kon de oorzaak nog niet vinden.

Later meer.

(JVM)