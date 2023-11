Brand in stal met 500 varkens in Diksmuide snel onder controle

De brandweer werd maandagavond opgeroepen voor een industriebrand in een varkensstal in Diksmuide waar 500 dieren zaten. De situatie was echter snel onder controle.

Een landbouwer uit de Oostendestraat in Diksmuide merkte maandagavond rond 17.40 uur plots op hoe er iets van vuur en rook te zien was in een van de stallen. Het ging om een varkensstal waarin 500 dieren zaten. De brandweer werd opgeroepen voor de beginnende brand waarna post Diksmuide-Leke snel ter plaatse was. Uiteindelijk bleek het om een TL-lamp te gaan die kort even vuur had gevat, maar alles was meteen onder controle. Een deel van de brandweerploegen die nog onderweg waren konden zelfs geannuleerd worden. (JH)