Brand in sportweddenschapkantoor Roeselare

Zaterdagmiddag brak er omstreeks 12.30 uur een brandje uit in het sportweddenschappenkantoor Ladbrokes langs de Zuidstraat in Roeselare. De brandweer kreeg het vuurtje, dat ontstond in de elektriciteitskast, snel onder controle.

Kort na de middag waren de kantoormedewerkster en een klant aanwezig in het kantoor toen ze plots werden opgeschrikt door een luide knal. “Het was alsof er een bom ontplofte in de hoek van het kantoor. We zagen rook uit de elektriciteitskast komen”, aldus de vrouw. De klant schrok enorm en snelde onmiddellijk naar buiten. De vrouw reageerde alert en verwittigde snel de hulpdiensten. “Het is een oud gebouw. Ik was bang dat er snel een groter vuur zou ontstaan.” Even later snelde de brandweer ter plaatse. “We kregen het vuur gemakkelijk onder controle. De schade is beperkt”, aldus brandweerofficier Toon Dumoulin.

De brandweer ventileerde nog het kantoor waarna omstreeks 13 uur de terugrit naar de kazerne kon worden ingezet. Wanneer het kantoor terug open gaat is momenteel onduidelijk. “We zitten momenteel zonder elektriciteit en zonder stroom werken de gokapparaten natuurlijk niet.”