Brand in silo met houtschilfers snel onder controle

De brandweer moest dinsdagochtend omstreeks 6.30 uur tussenkomen bij de firma Jopack langs de Kwadestraat in Roeselare. Daar was er brand ontstaan in een silo met houtschilfers.

De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar had nadien nog enkele uren werk om na te blussen en alle houtschilfers uit de silo te halen.

De firma Jopack is gespecialiseerd in het verwerken van landbouwproducten zoals hooi, stro en vlas.