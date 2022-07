Brand in serre in Westrozebeke snel onder controle

De brandweer rukte zondagochtend omstreeks 8.30 uur massaal uit naar de Sprietstraat in Westrozebeke. Daar was een brand uitgebroken langs de achterzijde van een aardbeienbedrijf.

De brand ontstond in een serre waar materiaal opgeslagen ligt. Verschillende korpsen uit de regio snelden onmiddellijk ter plaatse. Bij het aanrijden was een zwarte rookpluim te zien boven het bedrijf. Uiteindelijk kreeg de brandweer het vuur snel onder controle. De schade bleef beperkt tot een klein serregedeelte. De oorzaak van de brand is accidenteel.

(BF/ foto BF)