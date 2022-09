Brand in school blijkt verbrande elektrische component in vals plafond: “School heeft goed gehandeld”

Even opschudding dinsdagavond bij een basisschool van Langemark: na het waarnemen van een plofgeluid en brandgeur kwam de brandweer ter plaatse voor een grondige controle van het gebouw. “De school heeft goed gehandeld.”

Een ploeg van Brandweer Westhoek werd dinsdag even voor 18 uur opgeroepen voor een brand in een gebouw aan de Korte Ieperstraat in de dorpskern van Langemark. Ter plaatse bleek het te gaan om GO! basisschool Ter Berken.

Iemand in de school hoorde een plof en geknetter uit het dak van een van de gebouwen. Na de waarneming van een brandgeur werden de hulpdiensten gecontacteerd. Er was niet onmiddellijk brand of vuur te zien, dus ging de brandweer over tot een grondige controle van de school.

“Na een tijdje zoeken met warmtebeeldcamera’s, werd het euvel gevonden in het vals plafond. Daar was een elektrische component op het lichtcircuit verbrand”, duidt Dominique Parmentier, overste van brandweerpost Langemark. “De school heeft goed gehandeld en legde na de waarneming meteen de elektriciteit af. Een technicus zal het defect moeten komen herstellen. Tegen 19 uur kon onze ploeg beschikken.” (TP)