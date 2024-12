Brand in rouwcentrum Cura in De Panne snel geblust

In een kamer van uitvaartcentrum Cura in De Panne is zaterdagmiddag een klein brandje ontstaan in het vals plafond. Er waren geen bezoekers aanwezig. De schade bleef beperkt en de zaakvoerders gingen meteen aan de slag om alles snel op te ruimen.

De brand werd zaterdagmiddag om 14.40 uur ontdekt toen het brandalarm afging in uitvaartcentrum Cura langs de Veurnestraat in De Panne. Op dat ogenblik waren er geen bezoekers aanwezig. Iemand van de zaakvoerders was er wel en die ging meteen kijken wat er gaande was.

Het bleek dat er in een van de kamers van het gedeelte van het uitvaartcentrum rookontwikkeling te zien was. Vlammen werden niet opgemerkt. De kamer werd afgesloten en iedereen begaf zich naar buiten tot de komst van de hulpdiensten.

Smeulbrand

Brandweerlieden en materiaal van posten De Panne, Koksijde en Veurne snelden ter plaatse. De oorzaak werd gevonden bij een smeulbrand in het valse plafond van de kamer. De situatie was volgens de brandweer snel onder controle.

Wel moest er enige tijd geventileerd worden om alle rook uit de zaak te krijgen. Daardoor is er ook wat schade ontstaan, door de rook en aan het valse plafond. De zaakvoerders gingen meteen aan de slag om de schade op te ruimen.

(JH)