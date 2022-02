Brand in ouderlijke woonst van acteur Louis Talpe in Kortemark snel onder controle

In Kortemark ontstond donderdagavond rond 20.30 uur brand in de woning waar de ouders van de bekende acteur Louis Talpe, onder meer bekend als Mega Toby en van de fictiereeks over de brandweer ‘Onder Vuur’. Het ging uiteindelijk om een beperkte dakbrand.

De brandweer werd rond 20.30 uur verwittigd van een mogelijk uitslaande dakbrand in de statige villa in de Hoogledestraat vlakbij de drukke Staatsbaan in Kortemark. Er waren vlammen te zien op het dak van het grote en hoge huis. De brandweer rukte met veel manschappen uit en er kwam materiaal ter plaatse van posten Kortemark, Koekelare en Diksmuide. “De oproep kwam binnen als woningbrand maar uiteindelijk viel alles gelukkig mee”, zegt brandweerkapitein David Vanden Eynde van post Kortemark.

“Uit een inox schouw op het dak waren vuurgensters ontsnapt die neervielen op een lichtkoepel op zolder. Die heeft uiteindelijk brand gevat. Het plastic van de koepel smolt weg en dat veroorzaakte de brand. Alles was snel onder controle. Op zolder was er een beperkte rookontwikkeling. Door de weggebrande koepel zit er een gat in het dak dat we met stevige platen dichtmaken, voorzien op de storm van vrijdag.”

Ouders Louis Talpe

De statige villa in de Hoogledestraat wordt bewoond door de ouders van de bekende acteur Louis Talpe (40), die onder meer bekend is als Mega Toby in de Studio 100 reeks Mega Mindy en recent nog brandweersergeant Orlando Fonke speelde in de fictiereeks ‘Onder Vuur’ bij de brandweer van Oostende. Het huis is de ouderlijke woonst van de acteur. De familie Talpe zijn bekende ondernemers en zijn bekend van het bedrijf SEGAF, een producent van afsluitingen en poorten uit Kortemark. (JH)