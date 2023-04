Brand in opslagruimte voor hout in Ardooie: brandweer voorkomt dat vuur overslaat op woningen

Langs de achterzijde van enkele woningen in de Sprietstraat in Ardooie brak vrijdagmiddag omstreeks 16.15 uur een brand in een opslagruimte voor hout uit. De brand ging gepaard met grote rookontwikkeling. De massaal toegesnelde brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op de woningen van twee broers.

De broers Daniël en Guido Vanhaverbeke waren vroeger aan de slag als timmerman en hebben langs de achterzijde van hun woningen in de Sprietstraat verschillende opslagruimtes die ze gezamenlijk gebruiken voor onder andere de opslag van hout. In een van die hokjes brak er vrijdagmiddag plots brand uit. Op dat ogenblik waren beide broers niet thuis, maar een vlakbij wonend familielid merkte de brand wel snel op. “Ik was op bezoek bij een vriend hier iets verderop. Hoe de brand ontstaan is, weet ik niet”, aldus Guido die snel terug naar huis keerde.

Grote rookontwikkeling

Terwijl de brandweer ter plaatse snelde, ontstond er een grote rookontwikkeling boven de opslagruimtes. Die rook was tot ver buiten Ardooie te zien. “Wij hebben onmiddellijk verschillende tankwagens ingeschakeld om te voorkomen dat het vuur vanuit de opslagruimtes oversloeg op de woningen. Dat is gelukt. We kregen de brand snel onder controle, maar toch hebben we nog heel wat werk om zeker te zijn dat het vuur tussen de verschillende houtelementen gedoofd is”, aldus brandweerofficier Rob Nachtergaele van de zone Midwest.

Ondanks de serieuze brand bleven Guido en zijn familie rustig. “Buiten een machine om hout te zagen, is er niets erg waardevols beschadigd. We zijn vooral blij dat onze woning gespaard bleef.”