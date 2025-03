Brand in opslagruimte KSA snel onder controle: rookschade in rest van lokalen

Zondagmorgen werd de brandweer opgeroepen voor een brand in de jeugdlokalen in de Ellestraat in Zwevegem.

Het was rond 8.30 uur zondagmorgen dat een voorbijganger rook zag opstijgen uit de lokalen van de KSA en de Chiro in de Ellestraat. Hij alarmeerde de brandweer die zich ter plaatse snelde. “Bij aankomst zagen we inderdaad nogal wat rook uit het dak opstijgen. Om zeker te zijn de brandhaard snel te vinden en dat er zich geen personen in het gebouw zouden bevinden, werd een blusaanval gedaan langs twee zijden van het gebouw”, vertelt officier luitenant Stefaan Vanneste.

Al snel bleek de brand zich in het ‘materiaalkot’ van de KSA te situeren. “We hebben de metalen poort moeten uitzagen om het vuur te bereiken en hadden de brand, die zich niet ten volle kon ontwikkelen door de hevige rookontwikkeling, dan ook snel onder controle”, aldus de luitenant.

Ook burgemeester Isabelle Degezelle kwam ter plaatse en volgens haar bleef de brandschade vooral beperkt tot de ruimte waar de KSA kampmateriaal en dergelijke stockeert. De rest van hun lokalen liepen wel rookschade op. De lokalen van Chiro loepen nagenoeg geen schade op.

Naar de werking van de jeugdverenigingen toe, zal de brand wellicht ook niet veel gevolgen hebben. De KSA had zaterdag zijn werking en de Chiro-leiding is dit weekend op kamp.

Binnen enkele weken krijgen de jeugdlokalen in de Ellestraat een nieuw dak. De brand is wellicht ontstaan in een bak met afval die in het materiaalkot stond. Volgens de brandweer ging het hier zeker om een accidentele brand.