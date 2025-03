Brand in opslagplaats voor chemicaliën net over Franse grens, dikke rook tot in Roeselare te zien

Dinsdagmorgen brak brand uit bij de Franse firma Ahlstrom in Bousbecque, een gemeente net over de grens niet ver van Wervik. Het getroffen gebouw werd gebruikt als opslagplaats voor chemicaliën. De dikke rookpluim werd door de wind richting België geblazen en was zelfs tot in Roeselare te zien. De brand was snel onder controle, al bleef de situatie lange tijd als gevaarlijk beschouwd. De zone rond de fabriek werd ontruimd.

Het waren arbeiders, actief op de gigantische site van Ahlstrom, die rond 10 uur in de voormiddag alarm sloegen. Ze zagen hoe rook opsteeg uit een opslagplaats voor chemicaliën en verwittigden de hulpdiensten. De brandweer was snel ter plaatse, maar werd geconfronteerd met een dikke zwarte rook. De burgemeester besloot meteen een noodplan in te schakelen, waardoor de zone werd ontruimd. Ook de klanten van een nabijgelegen supermarkt moesten de plaats verlaten.

Gevaarlijke situatie

Het vuur zelf kregen de brandweerlieden snel onder controle. De vlammen situeerden zich ter hoogte van de dakconstructie, waardoor de chemische producten zelf konden worden gevrijwaard. In afwachting van een volledig overzicht van de producten die er lagen opgeslagen, werd besloten het gebouw vol water te pompen. De hulpdiensten beschouwden de situatie als erg gevaarlijk. Volgens enkele werknemers lagen er in het gebouw aanzienlijke hoeveelheden diesel, soda en verschillende oplosmiddelen opgeslagen. In het gebouw stonden ook verschillende pompen opgesteld. Men vermoed dan ook dat er daar een elektrisch probleem is ontstaan, waardoor het vuur op gang werd getrokken.

Hevige rookontwikkeling

De brand zorgde voor een indrukwekkende rookontwikkeling. De wind blies de dikke rook België binnen, waardoor het zelfs tot in Roeselare zichtbaar was. Volgens de hulpdiensten was de rook niet giftig, omdat de chemische producten niet werden geraakt. Toch werd aanbevolen ramen en deuren dicht te houden. Tijdens het incident raakte niemand gewond.