Brand in Molenstraat wellicht veroorzaakt door krakers

De brandweer van Roeselare moest maandagavond tussenkomen in de Molenstraat. Daar merkten bewoners plots rook in hun woning op.

Die rook was afkomstig vanuit de aanpalende woning. Daar was een brandje ontstaan. De brandweer snelde ter plaatse en kreeg de situatie snel onder controle. In de leegstaande woning waar de brand was ontstaan, vonden ze brandend afval terug. De kans is groot dat krakers er even voordien aanwezig waren. Het huis staat in de buurt bekend als plek waar krakers geregeld over de vloer komen. Daar komt mogelijk binnenkort verandering in. Onlangs werd er namelijk een vergunning aangevraagd om de woning te verbouwen.