Brand in mazoutkachel zorgt voor veel roetschade in schrijnwerkerij in Woumen

In een schrijnwerkerij in de Steenstraat in Woumen (bij Diksmuide) ontstond maandagmiddag brand. Het ging om een mazoutkachel die door een defect in brand was gevlogen. De brandweer kon erger voorkomen, maar in het bedrijf is er toch aanzienlijke roetschade.

Het was de eigenaar van de schrijnwerkerij zelf die rond 13.40 uur de brand opmerkte. Hij was op dat moment aan het werk in een ander deel van het bedrijf, maar toen hij de opslagruimte binnenstapte hing die vol rook. Hij belde onmiddellijk de brandweer waarna posten Diksmuide en Houthulst langsreden na de oproep voor een industriebrand. “De eigenaar heeft alvast meteen goed gehandeld door alles meteen af te sluiten en naar buiten te gaan”, zegt brandweerkapitein Lode De Keyser van post Houthulst.

Defect in mazoutkachel

“Wij gingen met perslucht binnen via een deuropening en werden binnen geconfronteerd met dikke zwarte rook. Het probleem was ontstaan bij een defect in de mazoutkachel. Daardoor was de kachel beginnen branden door een overdaad aan mazout. Dat zorgde voor een flinke hitte-ontwikkeling waardoor materiaal dat rond de kachel lag ook was beginnen branden. Het gaat bijvoorbeeld om een afscherming en om elektriciteitskabels. Die zijn gesmolten.”

“We kregen de brand evenwel vrij snel onder controle en hebben de ruimte nadien lang geventileerd. De brandschade is dan wel gering, maar er is heel wat rook- en roetschade in de schrijnwerkerij. De vettige zwarte rook zette zich af op de aanwezige machines. Wellicht zullen die allemaal wel nog bruikbaar zijn maar zal er stevig gepoetst moeten worden.”

Binnen het uur kon de brandweer terugkeren naar de kazerne. (JH)