Brand in loods van parketbedrijf Remmery in Pittem, brandweerman gewond

Een zware uitslaande brand bracht maandagochtend rond 5 uur veel schade aan een loods van het bedrijf Parketfabriek Remmery langs de Brugsesteenweg in Pittem aan. De brandweer snelde massaal ter plaatse. Een groot gedeelte van de drukke Brugsesteenweg is al urenlang afgesloten voor het verkeer.

De brandweer werd omstreeks 5 uur opgeroepen voor de loodsbrand aan de achterzijde van het familiebedrijf Remmery. Een vrachtwagenchauffeur die op de Brugsesteenweg reed, merkte een oranje gloed op ter hoogte van een grote loods waarin hout is opgeslagen.

De brand was al snel uitslaand, de brandweer snelde massaal toe. Men kreeg het vuur snel onder controle, maar doordat er in de loods heel wat hout ligt opgeslagen hebben ze nog uren werk vooraleer alles helemaal gedoofd is.

Tijdens het blussen kwam een brandweerman ten val en moest hij met een schouderblessure naar het ziekenhuis.

Er is asbest vrijgekomen door de brand. De brandweer vraagt dan ook aan bewoners in de omgeving van de Meulebeeksestraat in Ardooie om de ramen en deuren dicht te houden.

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.