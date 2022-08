Brand in leegstaand boekhoudkantoor snel geblust

Brandweer Westhoek werd donderdagavond even na 21 uur opgeroepen voor een brand in een gebouw langs de Klerkenstraat in de bebouwde kom van Langemark.

Buurtbewoners merkten donderdagavond vlammen op in het voormalig boekhoudkantoor Decostere Accountancy in de Klerkenstraat in Langemark. Het pand staat momenteel leeg. Bij aankomst van de brandweer waren de vlammen al vanzelf gedoofd door zuurstoftekort. De brandweer focreerde de voordeur om binnen te vermijden dat het vuur weer zou oplaaien.

Nadien werd nog lange tijd geventileerd en werd de opengebroken deur hersteld. Er is veel roetschade, maar niemand raakte gewond. Wellicht ontstond de brand accidenteel in de buurt van informatica-apparatuur.

