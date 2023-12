Brand in leegstaand appartement in centrum Kortrijk

In het centrum van Kortrijk is er donderdagochtend brand uitgebroken in een leegstaand appartement. Iets na 9 werd de brandweer opgeroepen voor een keukenbrand in appartement op de hoek van de Belfaststraat en het President Rooseveltplein.

“De brand is momenteel nog niet onder controle. Onze manschappen zijn ter plaatse om te blussen. Het gaat om een leegstaand appartement, maar we kijken toch of we al dan niet verder moeten evacueren. Hoe de brand is ontstaan, kunnen we nu nog absoluut niet zeggen”, klinkt het bij brandweerzone Fluvia.