Brand in leefruimte van woonzorgcentrum Blijvelde snel onder controle

In het woonzorgcentrum Blijvelde in het centrum van Kortemark brak zaterdagnamiddag een brandje uit in de keuken van een leefruimte. Er hing daardoor rook in de leefruimte waarna de bewoners geëvacueerd werden en ondergebracht werden in hun kamers, waar het veilig was.

Rond 16.25 uur ging het brandalarm af in een vleugel van woon-zorgcentrum Blijvelde in de Hospitaalstraat in Kortemark. De brandweer wordt daarvan niet automatisch verwittigd om loze oproepen te vermijden. Het personeel ging meteen kijken waar het alarm vandaan kwam en ontdekte dat die uit de leefruimte op de eerste verdieping van die bepaalde vleugel kwam. Er hing in die leefruimte rook en het rook naar brand. Daarop werden de hulpdiensten onmiddellijk verwittigd en startte het personeel met de evacuatie.

Microgolf

“Omdat de rook zich enkel beperkte tot de leefruimte zelf konden de bewoners veilig ondergebracht worden in hun eigen kamers”, zegt de brandweerkapitein. Het ging om maximaal 18 bewoners van die verdieping. “Het rusthuis is immers gecompartimenteerd en de kamers en gang konden afgesloten worden van waar de brand zich situeerde. De oorzaak werd snel gevonden bij een microgolfoven in de keuken van de leefruimte. Door een technisch defect was er brand ontstaan aan de transformator. De brandschade bleef gelukkig beperkt tot het toestel zelf. De leefruimte werd nog geventileerd zodat iedereen veilig kon terugkeren.” (JH)