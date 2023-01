Brand in keuken van feestzaal snel onder controle

Langs de Ruiseleedsesteenweg in Tielt brak zaterdagavond omstreeks 17 uur een brand uit in feestzaal El Parador. In de keuken vatte een vaatwasser vuur. De schade bleef uiteindelijk beperkt. 230 gasten kunnen vanavond in El Parador zoals gepland met hun voetjes onder tafel schuiven en er volop genieten van de oudejaarsavond.

Medewerkers van El Parador merkten zaterdag omstreeks 17 uur een probleem aan de industriële vaatwasser op. Door een technisch probleem vatte het toestel vuur. De medewerkers reageerden alert. De brandweer werd verwittigd en een eerste bluspoging werd ondernomen. Uiteindelijk moest de brandweer vooral nog nablussen. De vaatwasser werd nadien buiten gezet. De schade in El Parador blijft uiteindelijk beperkt. “We hebben hier vanavond een oudejaarsfeest met 230 mensen. Dat kan gelukkig doorgaan. We hebben wat kuiswerk, maar alles komt in orde. We halen opgelucht adem. Nu zoeken we enkel nog een afwasser”, grapte men zelf bij El Parador. De brandweer ventileerde de horecazaak en voerde ook een CO-meting uit. Om 19 uur kunnen de gasten met een gerust gemoed in de bar achteraan het gebouw genieten van de receptie, daarna schuift men de voetjes onder tafel in het gebouw.