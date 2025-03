Brand in keuken van brasserie ‘t Haantje in Kortemark: “Dit riep nare herinneringen op”

In de keuken van brasserie ‘t Haantje op de Markt in Kortemark is vrijdag kort voor de middag brand ontstaan. Het ging om een brand achter een frietketel en die richtte weinig schade aan. Bijna een jaar geleden vernielde een zware brand de vestiging van ‘t Haantje in Diksmuide, dat nog steeds gesloten is. “Dit riep dus nare herinneren op, maar gelukkig is het niet zo erg nu”, zegt zaakvoerder Alexander Bertrem.

De brand in ‘t Haantje op de Markt in Kortemark werd vrijdag rond 11.45 uur ontdekt. Er was op dat moment een zestal mensen aan het tafelen toen er brand in de keuken ontstond. Iedereen werd snel naar buiten gebracht. In de keuken was een kleine brand ontstaan met wat rook. De brandweerposten van Kortemark en Koekelare snelden ter plaatse. “Bij onze aankomst was de brand eigenlijk al gedoofd”, zegt brandweerkapitein Dries Depreitere. “Het ging om een brand aan de achterzijde van een frietketel. Daar waren wat vetspatten beginnen branden en smeulen waarna tegen de wand, die bekleed was met aluminium, een brandje ontstond. Ook een elektrische kabel werd geraakt. We moesten een deel van de bekleding verwijderen om alles te kunnen controleren. De keukenuitbater had de brand zelf al gedoofd, wellicht met een blusdeken. Zelf hebben we de zaak dan nog geventileerd.” De interventie zat er na een half uurtje weer op en de klanten konden dan terugkeren.

Jaar na zware brand

Brasserie ‘t Haantje in Kortemark is nog maar sinds een week terug open nadat het enkele maanden dicht ging. En bijna een jaar geleden, op 24 april vorig jaar, werd de vestiging in Diksmuide vernield door een zware brand. “De brand in Kortemark nu riep dan ook een nare herinnering op”, zegt medezaakvoerder Alexander Bertrem.

Hij stond in de vestiging in Rumbeke toen hij hoorde van de brand. “Gelukkig werd snel duidelijk dat het nu niet zo erg was. Iedereen mocht zelfs snel terugkeren naar binnen. We zijn zeker blij dat we kunnen blijven openen want van onze vestiging in Diksmuide hebben we nog steeds geen nieuws over een heropening. Daarvoor is het wachten op de eigenaar van het gebouw.” (JH)